France-Macron promet de nouvelles mesures pour aider les "quartiers"

PARIS, 2 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a promis vendredi de nouvelles mesures pour aider les "quartiers de la République" en matière d'emploi et de logement, afin de lutter contre la discrimination et favoriser l'égalité des chances. "Je présenterai au cours de l'automne de nouvelles décisions en la matière, elles seront déclinées dans chaque département, par les préfets en association tous les élus", a déclaré le président de la République lors d'un discours aux Mureaux, dans les Yvelines, consacré à la lutte contre le "séparatisme". "Partout où la République n'a plus d'avenir, n'attendez pas que ses enfants l'aiment", a plaidé Emmanuel Macron, ajoutant: "Notre horizon est simple, c'est assurer une présence républicaine au bas de chaque tour, au bas de chaque immeuble." Emmanuel Macron a notamment préconisé "une réforme profonde de notre organisation en matière de logements, en particulier de logement social" et promis qu'une partie du plan de relance de l'Etat serait consacrée à des "projets éducatifs, culturels, entrepreneuriaux" et à la transition numérique dans les quartiers en difficulté. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Elizabeth Pineau)

