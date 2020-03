Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Macron gagne 11 points dans le baromètre mensuel Ifop-JDD Reuters • 29/03/2020 à 00:00









PARIS, 29 mars (Reuters) - La cote de popularité d'Emmanuel Macron a gagné 11 points en un mois dans le baromètre Ifop-JPP, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Selon ce sondage, 43% des Français se disent satisfaits ou très satisfaits du président de la République au mois de mars, contre 32% en février. Emmanuel Macron n'avait plus atteint ce niveau depuis avril 2018. L'enquête a été menée auprès de 1.930 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus, du 19 au 28 mars. Dans une autre enquête d'opinion publiée par le journal dominical, 44% des Français disent avoir "confiance dans le gouvernement pour faire face efficacement au coronavirus". Cette proportion atteint 89% chez les sympathisants LaRem (La République en marche), 56% chez les sympathisants PS (Parti socialiste), et tombe à 42% pour les sympathisants LR (Les Républicains), 29% pour LFI (La France insoumise) et 22% pour le RN (Rassemblement national). Cette dernière enquête de l'Ifop a été menée les 26 et 27 mars auprès d'un échantillon de 1.007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus. (Jean-Stéphane Brosse)

