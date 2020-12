Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Macron annonce une plateforme de signalement des discriminations Reuters • 04/12/2020 à 16:48









PARIS, 4 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé vendredi la création d'une plateforme nationale de signalement sur les discriminations en raison des origines ou de la couleur de peau en France. Interrogé par le média en ligne Brut, le président de la République a annoncé le lancement d'"un grand sondage à partir de janvier sur une plateforme internet où les gens pourront aller dire en quoi ils sont discriminés et où", en évoquant notamment les contrôles au faciès et l'accès au logement et à l'emploi. "Sur les contrôles, on va mettre en place une plateforme nationale avec un numéro d'appel, la possibilité de signaler, et ce sera géré par l'Etat, le défenseur des droits et des associations compétentes en la matière, en particulier la Licra", la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a ajouté Emmanuel Macron. "Ce sera un numéro et un site internet où on pourra en effet, un signaler, deux si on a besoin d'être écouté, écouter, trois aussi (...) si on a besoin d'un suivi porter plainte." (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

