France-Macron annonce un plan et une loi pour lutter contre l'islam radical

PARIS, 2 octobre (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a présenté vendredi un plan visant à lutter contre "l'islamisme radical", qui passera par la rédaction d'un projet de loi. Lors d'un discours aux Mureaux (Yveslines), le chef de l'Etat a annoncé un renforcement du contrôle des associations, l'interdiction de l'école à la maison sauf pour raisons de santé et une réforme de la formation des imams qui prêchent en France. "Il y aura un projet de loi qui, 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905, visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains", a-t-il dit. Le conseil des ministres examinera ce texte le 9 décembre prochain, en vue d'un examen à l'Assemblée début 2021. Le projet de loi encadrera mieux les associations. Celles coupables d'atteinte à la dignité de la personne ou de pression psychologique ou physique pourront être dissoutes. Pour mettre fin à certaines dérives, notamment dans les transports, le président a annoncé que l'obligation de neutralité applicable aux agents publics serait étendue aux salariés des entreprises délégataires. Au chapitre éducatif, Emmanuel Macron a annoncé que dès la rentrée 2021, l'instruction serait obligatoire dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée aux impératifs de santé. Le président a aussi encouragé l'enseignement de la langue arabe afin qu'il ne soit pas seulement assuré par des associations. Emmanuel Macron a confirmé la fin au système de formation des imams à l'étranger et prôné un meilleur contrôle du financement des mosquées, incitées à sortir du statut associatif et à se placer sous le régime de la loi de 1905. Il a demandé au Conseil français du culte musulman, d'ici "six mois au plus tard", de labelliser des formations d'imams en France, d'"assumer une responsabilité cultuelle de la certification des imams" et d'écrire "une charte dont le non respect entraînera la révocations des imams." Il a aussi annoncé le déblocage de 10 millions d'euros pour la fondation pour l'islam de France et la création d'un institut scientifique d'islamologie. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

