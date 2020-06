Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les restrictions aux frontières intérieures européennes levées lundi Reuters • 12/06/2020 à 23:55









12 juin (Reuters) - La France lèvera lundi 15 juin à minuit l'ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes, conformément aux recommandations effectuées par la Commission européenne, a annoncé le gouvernement vendredi soir. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, indiquent que la France entamera par ailleurs une ouverture progressive de ses frontières extérieures à l'espace Schengen à compter du 1er juin. Ils précisent toutefois que des restrictions continueront de s'appliquer, par réciprocité, aux frontières avec l'Espagne et avec le Royaume-Uni. (Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.