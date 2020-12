Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les ressources de l'Eglise catholique affectées par le coronavirus Reuters • 09/12/2020 à 15:51









PARIS, 9 décembre (Reuters) - L'Eglise catholique de France a fait état mercredi d'une perte de 90 millions d'euros de ses ressources depuis le début de l'année en raison notamment de la fermeture des lieux de culte dans le cadre des mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus. Selon Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, les ressources dans les paroisses ont reculé de 20 à 40% cette année et de 70 à 80% dans les sanctuaires. "2020 est bien l'année du choc", écrit sur son compte Twitter https://twitter.com/hashtag/Denier?src=hashtag_click la Conférence des évêques de France, qui a lancé sa traditionnelle campagne du denier du culte avec l'ambition de permettre aux paroisses de redémarrer leurs activités pastorales et caritatives dès le début de l'année prochaine. "Une mobilisation des fidèles a permis une hausse sensible du denier en octobre par rapport à octobre 2019. La fidélité des catholiques reste remarquable, et les messages de soutien sont toujours plus nombreux. Cette générosité justifie notre 'Merci !'", écrit la CEF. Les associations diocésaines emploient 8.000 salariés et ont bénéficié comme tous les employeurs de France d'une aide publique pour maintenir l'emploi et l'activité partielle, soit 5 millions d'euros pour ce qui les concerne, mais selon l'Eglise catholique cette aide est insuffisante car "toutes les paroisses et tous les diocèses sont touchés". (Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.