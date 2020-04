Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les règles du confinement aménagées pour les autistes Reuters • 02/04/2020 à 10:40









PARIS, 2 avril (Reuters) - Les règles du confinement en vigueur en France pour tenter de freiner la propagation du coronavirus vont être aménagées pour les personnes autistes qui vont être autorisées à "sortir à un peu plus souvent" via une attestation spécifique, a annoncé jeudi Emmanuel Macron. "Vous allez pouvoir sortir un peu plus souvent avec une attestation qui sera faite spécialement pour vous", a déclaré le chef de l'Etat français dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. "Parce que je sais aussi que retrouver parfois certains lieux qui sont les vôtres pour pouvoir sortir un tout petit plus est très important pour vous et pour vos proches", a-t-il ajouté à l'adresse des autistes et de leurs accompagnants. Quelque 700.000 personnes vivent avec un trouble de l'autisme en France, dont 100.000 enfants. Plusieurs associations s'étaient inquiétées ces derniers jours de l'impact du confinement obligatoire, instauré le 17 mars dernier et prolongé jusqu'au 15 avril, sur les autistes et leurs familles. (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.