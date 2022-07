Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: les prix producteurs accélèrent en juin information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 08:55









(CercleFinance.com) - En juin 2022, les prix de production de l'industrie française repartent nettement à la hausse sur un mois (+1,4% après +0,2% au mois précédent) et sur un an, ils continuent d'augmenter fortement, à un rythme de +25% (après +24,9%).



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que sur un mois, les prix producteurs destinés au marché français rebondissent (+1,3% après -0,3%) tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs accélèrent (+2,1% après +1,1%).



De leur côté, les prix d'importation des produits industriels augmentent de 0,5% sur un mois (après +0,4% en mai). Sur un an, ils continuent d'augmenter très fortement (+29,3%), mais un peu moins qu'au mois précédent (+30,6% en mai).





