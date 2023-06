France : les prix à la production en repli de 1,4% en mai sur un mois

(AOF) - En mai, les prix de production de l’industrie française diminuent de nouveau sur un mois (-1,4 % après -4,1 %), indique ce vendredi l'Insee. Sur un an, les prix de production de l’industrie française restent en hausse mais ralentissent (+3,4 % après +5,0 %). Hors énergie, les prix de production de l’industrie française diminuent sur un mois (-0,5 % en mai après -0,3 % en avril) et décélèrent sur un an (+3,5 % après +5,1 %).