France : les prix à la consommation accélèrent en septembre

(AOF) - En France, les prix à la consommation augmenteraient de 2,1 % en septembre 2021 sur un an, après +1,9 % le mois précédent. Telle est l’estimation provisoire dévoilée par l’Insee. Cette hausse de l’inflation résulterait d’une accélération des prix des services et de ceux de l’énergie. Les prix des produits manufacturés et – dans une moindre mesure – de l’alimentation et du tabac ralentiraient.