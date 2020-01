Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les pompiers manifestent de nouveau à Paris Reuters • 28/01/2020 à 18:03









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Plusieurs centaines de pompiers venus de toute la France ont manifesté mardi à Paris pour réclamer notamment une revalorisation de leur "prime de feu", l'équivalent de la prime de risque pour les policiers, qui n'a pas varié depuis 1990. Des représentants de l'intersyndicale ont été reçus par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui s'est engagé à une augmentation de l'indemnité de feu, a déclaré sur BFM TV Yaël Lecras, membre du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. "Le ministre a confirmé l'augmentation de la prime de feu et les conditions de son application, ce qui est une des revendications principales. Il a également confirmé que l'on continuera à travailler sur les questions d'organisation du service puisque nous sommes victimes d'une sursollicitation", a-t-il ajouté. L'intersyndicale demande un taux unique de 28% du salaire de base, à l'instar des autres professions dites "à risque", alors qu'il est de 19% aujourd'hui. Des incidents ont émaillé la progression du cortège, de la place de la République à la place de la Nation, les forces de l'ordre utilisant notamment un lanceur d'eau et du gaz lacrymogène lors de la dispersion de la manifestation. Trois manifestants ont été interpellés, selon la préfecture de police. En octobre dernier, lors d'une première manifestation destinée en outre à dénoncer les agressions et incivilités dont les pompiers sont l'objet, de violentes échauffourées avaient opposé des manifestants aux forces de l'ordre, qui avaient fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes, une intervention dénoncée comme une "provocation" par les soldats du feu. (Sophie Louet avec la rédaction de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

