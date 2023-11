" Le secteur des services français peine à sortir de l'ornière, la faiblesse des niveaux d'activité, le resserrement des conditions financières et la détérioration de la demande pesant sur la confiance des entreprises ", ajoute-t-il. " De fait, si les perspectives d'activité à douze mois demeurent favorables, l'indice PMI correspondant à cette variable affiche en novembre un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme ".

Le PMI pour les services est ressorti à 45,3 contre un consensus de 45,6. Il s'était élevé à 45,2 en octobre. Le PMI manufacturier est passé de 43,1 à 43,8 entre octobre et novembre et était anticipé à 43,4.

(AOF) - La forte contraction de l’économie française s’est poursuivie en novembre, a indiqué S&P Global. C'est ce qu'enseigne l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale, publié ce jour: il s'est maintenu nettement sous la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction. À 44,5 (contre 45 attendus), l'indice s'est très légèrement replié par rapport à octobre (44,6), et continue de mettre en évidence un fort recul de l'activité globale dans la deuxième économie de la zone euro en milieu de quatrième trimestre.

France : les PMI composite et des services légèrement inférieurs aux attentes

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.