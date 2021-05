France : les nuitées hôtelières ont chuté de moitié en 2020

Le Grand Est est la deuxième région la plus touchée avec une baisse de plus de moitié des nuitées.

Cette région représente surtout la moitié des nuitées de touristes provenant de l'étranger et le tiers des nuitées du tourisme d'affaires, deux segments de ce secteur particulièrement affectés par la crise sanitaire.

(AOF) - En 2020, le secteur de l'hébergement touristique en France a subi de plein fouet la crise du Covid-19 et les mesures prises pour l'endiguer. Par rapport à 2019, les nuitées ont ainsi chuté de moitié dans les hôtels de France métropolitaine, selon le bilan touristique 2020 de l'Insee. La baisse des nuitées hôtelières est particulièrement forte en Île-de-France (-65%), qui accueille habituellement un tiers des nuitées passées en France métropolitaine.

