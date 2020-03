Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les médecins libéraux réclament du matériel de protection Reuters • 23/03/2020 à 16:56









PARIS, 23 mars (Reuters) - Le Syndicat des médecins libéraux (SML) a demandé lundi au gouvernement français de fournir au personnel soignant tout le matériel nécessaire pour se protéger du coronavirus, qui a, selon lui, coûté la vie à trois praticiens. "Trois médecins investis dans la lutte contre la pandémie du coronavirus COVID 19, dont deux médecins libéraux, un généraliste et un spécialiste, sont décédés", dit-il dans un communiqué. "Si ces médecins disparus font l'honneur du métier, tous les soignants se projettent en eux et s'interrogent. Leurs interrogations sont plus que légitimes à l'heure où le nombre de professionnels de santé contaminés et malades, en ville, comme à l'hôpital et dans le secteur médico-social, ne cesse de progresser parce qu'ils n'ont pas reçu en temps utile les équipements indispensables à leur protection", poursuit-il. "Certes, le gouvernement s'est enfin décidé à abattre des cartes et à faire la lumière sur l'état de ses stocks de masques et la prévision de production, mais cela vient hélas un peu tard. A présent, le SML réclame que tout ce qui est possible soit mis en œuvre sans tarder afin que les médecins libéraux, et tous les soignants, bénéficient de mesures sérieuses de protection afin d'éviter de nouvelles morts", ajoute le syndicat. Tous les acteurs qui interviennent au domicile des patients doivent, selon lui, être équipés d'un matériel complet de protection incluant masque, lunettes, gants, blouses et charlottes jetables, ainsi que du gel hydroalcoolique, "afin non seulement de protéger les soignants, mais aussi de protéger les patients". (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

