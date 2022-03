France : les loyers ont progressé de 0,4% entre octobre et janvier

(AOF) - En France métropolitaine, les loyers pour les résidences principales (louées vides et dont l’usage principal est l’habitation) ont augmenté de 0,4 % entre octobre 2021 et janvier 2022, après un repli de 0,2 % entre juillet et octobre 2021. Tels sont les chiffres dévoilés ce mardi pour l’Insee. Sur un an, ils sont en hausse de 0,4 %, après +0,7 % en octobre 2021. Les loyers dans le secteur libre augmentent de 0,5 %. Dans le secteur social, ils sont stables sur un an.