Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les embauches dans le privé retrouvent leur niveau d'avant-crise Reuters • 23/09/2020 à 07:53









PARIS, 23 septembre (Reuters) - Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois dans le secteur privé en France, hors intérim, a augmenté de près de 10% en août pour revenir à son niveau d'avant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus, selon les données publiées mercredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Cette forte progression de 9,8%, après +1,9% en juillet et +83,2% en juin, pourrait toutefois s'expliquer en partie par un effet calendaire, des entreprises ayant pu avancer au lundi 31 août des embauches habituellement opérées début septembre, précise l'Acoss dans un communiqué. En rythme annuel, l'évolution redevient positive (+2,2%) pour la première fois depuis le déclenchement de la crise. Le confinement mis en place par les autorités au printemps avait provoqué une chute historique de 40,1% des déclarations d'embauche dans le privé au deuxième trimestre. La hausse des déclarations d'embauche enregistrée le mois dernier s'explique par les progressions conjointes des embauches en CDI (+9,6%) et de celles en CDD de plus d'un mois (+10,0%), détaille l'Acoss. Sur un an, les déclarations d'embauche en CDD de plus d'un mois progressent de 6,5% tandis que celles en CDI diminuent de 2,1%. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.