France : les difficultés d’approvisionnement affaiblissent le secteur manufacturier

La faiblesse de l'offre de matières premières a en outre entraîné un renforcement des tensions inflationnistes en octobre. Près des trois-quarts des répondants à l'enquête d'IHS Markit ont signalé une hausse de leurs coûts, le taux d'inflation des prix des achats s'étant redressé à son plus haut niveau depuis février 2011. Cherchant à répercuter cette augmentation sur leurs clients, les fabricants français ont par ailleurs relevé leurs tarifs en octobre.

" Les entreprises clientes ne parvenant plus à se procurer les composants dont elles ont besoin dans leur processus de production, notamment la transformation de produits semi-finis et produits finis, en raison d'importants retards de livraison ou de rupture totale de stocks, la demande de produits manufacturés a chuté au cours du mois ", a expliqué Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit.

(AOF) - L’accentuation des perturbations sur les chaînes d’approvisionnement a entraîné le plus fort recul de la production manufacturière depuis mai 2020, a indiqué le bureau d’études IHS Markit. L'indice des directeurs d’achat pour ce secteur s'est replié de 55 en septembre à 53,6 en octobre affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier. Il avait été annoncé à 53,5 en première estimation.

