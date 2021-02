France: les créations d'entreprises en légère baisse en janvier

(AOF) - En janvier 2021, le nombre total de créations d'entreprises tous types en France est ressorti en légère baisse de 1,3% sur un mois, après -1,5% en décembre, a rapporté l'Insee. Ainsi, 82 173 entreprises ont été créées dans l'Hexagone le mois dernier. Les créations d'entreprises classiques ainsi que les immatriculations de micro-entrepreneurs ont également reculé de 1,3% (contre -0,2% et -2,2% en décembre respectivement).

Les créations d'entreprises sont en baisse dans la construction (-6,6%), le commerce (-4,3%) et le soutien aux entreprises (-3,1%). En revanche, elles sont en hausse dans les activités financières et d'assurance (+6,7%), les activités de transport et entreposage (+6,4%) et les activités d'hébergement et restauration (+4,1%).