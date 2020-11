Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les commerces rouvrent pour tenter de limiter la casse en 2020 Reuters • 28/11/2020 à 12:29









PARIS, 28 novembre (Reuters) - De nombreux commerces dits non essentiels ont pu rouvrir leurs portes samedi en France après de longue semaines de reconfinement, une bonne nouvelle au seuil d'un mois de décembre stratégique pour tenter de sauver une année 2020 plombée par le coronavirus. "2020 sera une année pour tous catastrophique, mais on peut limiter la casse, ce mois de décembre est stratégique", a dit Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris, samedi sur France Info. "C'est un soulagement, nos commerces ont beaucoup souffert, le meilleur moyen de les soutenir (...), c'est d'aller acheter des choses chez eux, pour les courses de Noël, pour les courses du quotidien", a-t-il ajouté. De petites queues se sont formées un peu partout dans l'Hexagone à la réouverture des magasins de jouets, des boutiques d'habillement ou des salons de coiffure. Tous doivent respecter un protocole sanitaire renforcé, notamment une jauge d'accueil de 8 mètres carrés par client, et l'introduction d'un système de comptage pour les commerces de plus de 400 m². Tous les commerces doivent aussi obligatoirement mettre du gel hydroalcoolique à disposition. En cette journée particulière, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sont partis à la rencontre des commerçants et des artisans de Reims (Marne). Faisant un geste à l'attention des commerces qui n'ont pas encore pu réouvrir, notamment les restaurateurs, Bruno Le Maire a annoncé un doublement du plafond d'aide mensuel à 200.000 euros dans le cadre du fonds de solidarité. A Paris, Anne Hidalgo doit s'entretenir ce weed-end avec les associations de professionnels pour étendre pour les commerces la possibilité d'ouvrir le dimanche. La maire de la capitale est également favorable à une extension des horaires en semaine pour soutenir l'activité et lisser la fréquentation, et donc réduire les risques de contamination, a poursuivi Emmanuel Grégoire. "L'amélioration de la situation sanitaire permet de desserrer les mesures, mais il faut faire attention, sinon (...) les indicateurs remonteront et il faudra reprendre des mesures plus fortes", a-t-il également prévenu. (Gilles Guillaume)

