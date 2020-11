Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les commerces autorisés à ouvrir jusqu'à 21h00 dès samedi Reuters • 26/11/2020 à 11:55









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les commerces en France vont pouvoir rester ouverts jusqu'à 21h00 à partir de leur réouverture samedi et les dérogations seront facilitées pour leur permettre d'accueillir des clients le dimanche pour profiter de la période intense d'achats avant les fêtes de fin d'année malgré l'épidémie du coronavirus, a annoncé le gouvernement jeudi. "Les commerçants pourront étendre leurs horaires d'ouverture jusqu'à 21h00", a dit Alain Griset, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), lors d'une conférence de presse destinée à détailler les modalités de l'assouplissement des restrictions imposées face à l'épidémie. "Nous faciliterons par ailleurs les dérogations de l'ouverture des commerces le dimanche", a-t-il ajouté. Un protocole sanitaire renforcé va accompagner cette réouverture des commerces dits "non-essentiels" contraints de fermer depuis le 30 octobre. La jauge d'accueil est d'un client par 8 mètres carrés. Les commerces de plus de 400 m² vont devoir mettre en place un système de comptage pour permettre le respect de cette jauge ainsi qu'un sens unique de circulation. Ils devront aussi obligatoirement mettre du gel hydroalcoolique à disposition. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

