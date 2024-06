Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: légère remontée du PMI manufacturier en mai information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est remonté à 46,4 en mai contre 45,3 en avril, mettant en évidence la plus faible contraction de la conjoncture du secteur manufacturier depuis février dernier.



Le secteur manufacturier français est néanmoins resté confronté à une conjoncture difficile en milieu de deuxième trimestre, la faiblesse persistante de la demande ayant entraîné un nouveau recul de la production.



Sur une note plus positive, les perspectives d'activité à douze mois des fabricants français se sont améliorées par rapport à avril, la confiance ayant atteint son plus haut niveau depuis février 2022, soit juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.