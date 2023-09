Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: légère remontée du PMI manufacturier en août information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 46 en août, en redressement donc de presqu'un point par rapport au mois précédent (45,1).



Sous la barre des 50 du sans changement pour un septième mois consécutif, il continue cependant d'indiquer une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français et demeure nettement inférieur à sa moyenne de long terme (51,4).



La forte baisse du volume global des nouvelles commandes s'est poursuivie, à un rythme plus soutenu qu'en juillet. Les niveaux de production, l'emploi et la confiance ont diminué, tandis que les prix de vente ont enregistré leur plus forte baisse depuis août 2016.





