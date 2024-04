Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: légère remontée du PMI composite en mars information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 48,1 en février à 48,3 en mars, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a signalé la plus faible baisse de l'activité du secteur privé français depuis le début de l'actuelle période de contraction, amorcée il y a dix mois.



Contrairement à celle de l'activité, la contraction du volume global des nouvelles affaires s'est accélérée dans l'ensemble du secteur privé, tendance ayant reflété une accentuation du repli de la demande dans le secteur manufacturier comme dans celui des services.



Les créations de postes dans les services ont favorisé une hausse marginale des effectifs dans l'ensemble du secteur privé. Enfin, les données composites de l'enquête ont mis en évidence des tendances semblables à celles observées en février en termes d'inflation.





