France: légère hausse des mises en chantier de logements

(CercleFinance.com) - Selon des données CVS-CJO du Ministère du Logement, les mises en chantier de logements en France ont augmenté de 0,6% sur la période de septembre à novembre 2021, par rapport aux trois mois précédents.



L'administration précise toutefois que pendant cette période, on estime que les mises en chantier de logements ont été supérieures (+ 4,3%) à leur moyenne des douze mois précédant le premier confinement (mars 2019 à février 2020).



Toujours de septembre à novembre 2021, les logements autorisés ont baissé de 1% par rapport aux trois mois précédents, mais leur nombre s'est montré supérieur de 2,4% à leur moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire.



Au cours des douze derniers mois, de décembre 2020 à novembre 2021, 470.000 logements ont été autorisés à la construction, soit 17,5% de plus qu'au cours des douze mois précédents. Dans le même temps, on estime que 391.800 logements ont été mis en chantier.





