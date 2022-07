Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: légère baisse du climat des affaires en juillet information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - En juillet 2022, le climat des affaires en France s'altère de nouveau un peu, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui perd un point à 103, mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette légère détérioration du climat des affaires ce mois-ci résulte principalement de la dégradation conjoncturelle dans les services et l'industrie, alors que la conjoncture demeure stable dans le commerce de détail et de gros.



En revanche, le climat de l'emploi se rétablit quelque peu en juillet, après trois mois consécutifs de dégradation : son indicateur synthétique gagne deux points et atteint 109, bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.