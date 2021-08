Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : légère baisse de la confiance des ménages information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - En août 2021, la confiance des ménages en France diminue légèrement, et ce pour le deuxième mois consécutif : à 99, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et repasse en dessous de sa moyenne de longue période (100). Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future baisse de deux points et celui relatif à leur situation financière personnelle passée en perd un. La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente à nouveau. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois est en nette baisse pour le deuxième mois de suite : le solde correspondant perd neuf points et passe en dessous de sa moyenne.

