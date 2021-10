Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : légère baisse de l'indice IHS Markit PMI information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - S'établissant à 56,2 en septembre, l'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale a légèrement reculé par rapport à son niveau du mois d'août (56,3). ' Si le repli n'a été que marginal, il indique toutefois un nouveau ralentissement de la croissance après le sommet de quarante et un mois atteint en juin. Affichant son rythme le plus faible depuis avril dernier, l'expansion de l'activité est cependant demeurée soutenue '.

