Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: légère amélioration du climat des affaires information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 08:57









(CercleFinance.com) - En février 2023, le climat des affaires en France s'améliore légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui gagne un point par rapport à janvier pour s'établir à 103, un niveau un peu au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette légère amélioration de l'indice -calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands- résulte principalement de celle des perspectives générales et personnelles d'activité dans les services.



Par ailleurs, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi est quasi stable à 110, avec une amélioration du solde sur l'évolution récente des effectifs dans les services hors agences d'intérim, mais une dégradation de celui sur leur évolution prévue dans ce même secteur.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.