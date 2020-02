Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Légère accélération de l'inflation harmonisée en janvier Reuters • 20/02/2020 à 08:45









PARIS, 20 février (Reuters) - Le rythme de l'inflation sur un an a légèrement accéléré en janvier en France pour s'établir à un plus haut depuis plus d'un an, selon les résultats définitifs publiés jeudi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisés selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit en hausse de 1,7% sur un an, un niveau sans précédent depuis décembre 2018. Cette progression s'avère légèrement supérieure à l'estimation provisoire de 1,6% publiée à la fin du mois dernier, ainsi qu'à sa progression de décembre, également de 1,6%. L'indice des prix à la consommation (IPC) national a quant à lui affiché une progression de 1,5% sur un an en janvier, un niveau inchangé par rapport à la première estimation et identique à celui du mois de décembre. Sur un mois, les prix à la consommation en France se sont repliés de 0,4% en janvier, précise l'Insee en confirmant son estimation "flash". Ils avaient connu une progression de 0,4% en décembre. (En % pour les variations, indice en points) Indice Evolution Evolution mensuelle annuelle Indice harmonisé (ICPH) 105,24 -0,5 +1,7 Indice national (IPC) 104,54 -0,4 +1,5 Indice national (hors tabac) 103,94 -0,4 +1,2 Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://bit.ly/2vNociQ (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

