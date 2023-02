Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: légère accélération de l'inflation en février information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 09:05

(CercleFinance.com) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 6,2% en février 2023, marquant ainsi une légère accélération après un taux de +6% le mois précédent.



Cette légère hausse du taux d'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services. Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'énergie ralentiraient.



Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9%, après +0,4% en janvier. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'indice augmenterait de 7,2% sur un an (après +7% en janvier) et de 1% sur un mois (après +0,4% le mois précédent).