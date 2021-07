Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : léger tassement du PMI manufacturier en juin Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Se repliant légèrement de 59,4 en mai à 59,0 en juin, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit signale de nouveau une forte amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français, mais à un rythme légèrement ralenti. Les répondants à l'enquête ont signalé un nouveau raffermissement de la demande. Cette nouvelle hausse marquée du volume global des nouvelles commandes s'explique par l'assouplissement des mesures sanitaires. 'Il faudra attendre quelques mois pour mesurer l'impact réel des difficultés d'approvisionnement sur la reprise de l'économie à l'issue de la crise sanitaire', nuance Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.