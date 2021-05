Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : léger tassement du PMI manufacturier Cercle Finance • 03/05/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - A 58,9 en avril, l'indice PMI IHS Markit pour l'industrie manufacturière s'est légèrement replié par rapport au mois précédent (59,3), continuant de signaler une forte amélioration de la conjoncture du secteur, mais à un rythme un peu ralenti. 'La production et les nouvelles commandes sont restées élevées au regard des critères historiques de l'enquête, et les perspectives d'activité à douze mois des entreprises sont demeurées très favorables', pointe Eliot Kerr, économiste à IHS Markit. 'Toutefois, la situation reste préoccupante sur le front des approvisionnements, les goulets d'étranglement créés par la pandémie de Covid-19 ayant entraîné de nouveaux retards de livraison et tiré à la hausse les prix des intrants', prévient-il néanmoins.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.