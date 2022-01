Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: léger repli du PMI manufacturier en décembre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est inscrit à 55,6 en décembre, s'étant très légèrement replié par rapport à novembre (55,9), repli qui traduit un léger ralentissement de l'expansion du secteur.



Bien que les hausses de la production, des nouvelles commandes et des stocks d'achats se soient accélérées, ces tendances ont été largement compensées par le ralentissement de la croissance de l'emploi et par une détérioration moins prononcée de la performance des fournisseurs.



'La stabilisation des indices de la production et des nouvelles commandes après de forts ralentissements au deuxième semestre, conjuguée à l'allègement des tensions d'approvisionnement, devrait favoriser un rebond de la croissance en 2022', estime IHS Markit.





