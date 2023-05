Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: léger repli du PMI composite en avril information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - A 52,4 en avril, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a signalé une troisième croissance mensuelle consécutive du secteur privé français. En léger repli par rapport à mars (52,7), il indique toutefois un faible ralentissement de l'expansion globale.



'La plus forte baisse de la production depuis près de trois ans dans le secteur manufacturier a éclipsé une accélération de la hausse de l'activité dans le secteur des services au cours du mois', soulignent les enquêteurs.



L'emploi a continué de progresser dans l'ensemble du secteur privé, et les données ont mis en évidence une atténuation des tensions inflationnistes, les coûts ayant enregistré leur plus faible hausse depuis 20 mois.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.