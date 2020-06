France : léger repli des prix à la production industrielle en mai

(AOF) - Les prix de production de l'industrie française ont reculé de de 0,2 % en mai 2020, après les baisses plus marquées observées en avril (-2,3 %) et en mars (-1,5 %). Ceux des produits destinés au marché français sont quasi stables (-0,1 %) alors que ceux destinés aux marchés extérieurs reculent de 0,3 %. Sur un an, les prix de production de l'industrie française reculent de nouveau sensiblement (-3,5 % après -3,8 %).