France : léger repli des créations d’entreprises en 2023

(AOF) - En 2023, le niveau des créations d'entreprises en France reste élevé, avec 1 051 500 nouvelles entreprises créées, selon l'Insee. Après une forte croissance entre 2016 et 2021, le nombre de créations d'entreprises tend à se stabiliser : il diminue de 1% en 2023 après une hausse de 1% l'année précédente. Les créations de sociétés diminuent de 8% et les créations d'entreprises individuelles classiques de 6%, tandis que celles sous le régime du micro-entrepreneur poursuivent leur progression (+3%).

Les créations d'entreprises se replient dans la plupart des secteurs, en particulier dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (-8%), la construction (-8%) et les activités immobilières (-12 %). Elles continuent en revanche d'augmenter dans les activités de services administratifs et de soutien (+17%).

Au moment de leur création, seules 2% des entreprises sont employeuses. Cette part s'établit à 5% en 2023 pour les sociétés, alors qu'elle était de 12% il y a dix ans.