Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: léger recul du déficit commercial en mars information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - En mars 2024, le solde commercial de la France s'est amélioré légèrement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi réduit à 5,47 milliards d'euros après 5,61 milliards en février.



Cette timide amélioration reflète une augmentation de 2,9% des exportations françaises d'un mois sur l'autre, à plus de 52,2 milliards d'euros, tandis que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de moins de 2,4%, à 57,7 milliards.



Publié quant à lui par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) est ressorti à nouveau excédentaire, à +1,3 milliard d'euros en mars, contre +0,3 milliard le mois précédent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.