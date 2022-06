Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: léger recul du déficit commercial en avril information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 10:18









(CercleFinance.com) - La balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de près de 12,2 milliards d'euros au titre d'avril, à comparer à un déficit de plus de 12,6 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre reflète une hausse de 1,6% des exportations françaises, à plus de 46,7 milliards d'euros, alors même que les importations sont restées quasiment stables (+0,4%) vers 58,9 milliards.



Le déficit des transactions courantes s'est maintenu à 3,4 milliards d'euros en avril, selon les données cvs-cjo de la Banque de France, un accroissement de la facture énergétique ayant été compensé par un moindre déficit des biens hors énergie.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.