France: léger rebond de la croissance à en croire le PMI

(CercleFinance.com) - La croissance du secteur privé français a signé un léger rebond au mois de septembre, malgré une accélération de la contraction dans l'industrie manufacturière, montre la dernière enquête PMI de S&P Global.



L'indice préliminaire composite qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 50,4 en août.



Une reprise qui s'explique essentiellement par la remontée de l'indice 'flash' mesurant l'activité dans le secteur des services, qui s'est amélioré à 53 en septembre, à comparer avec 51,2 en août.



L'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est lui replié à 47,8 en septembre, après 50,6 en août.



D'après Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence, l'analyse des dernières données de l'enquête met néanmoins en évidence une 'fragilité' de la conjoncture.



A en croire l'analyste, l'ampleur du ralentissement dans le secteur manufacturier fait craindre une généralisation prochaine de la contraction à l'ensemble du secteur privé, ce qui accentue d'après lui les risques d'une récession de l'économie française.





