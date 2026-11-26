Selon l'Insee ce jeudi, les prix de production de l'industrie française ont légèrement ralenti en octobre 2026, progressant de 1,5% sur un mois, après une hausse de 1,8% en septembre. Cette décélération tient au ralentissement des prix des produits destinés au marché français ( 1,3% après 1,8%), tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs ont légèrement accéléré ( 2,1% après 1,9%).
Sur un an, la hausse des prix de production industriels s'est en revanche accentuée, atteignant 9,6% en octobre, après 8, % en septembre.
Hors énergie au sens large, les prix de production ont également accéléré, progressant de 0,3% sur un mois, après 0,2% en septembre, et de 3,4% sur un an, après 3,2% le mois précédent.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer