France : léger ralentissement de la hausse des prix de production en octobre

Selon l'Insee ce jeudi, les prix de production de l'industrie française ont légèrement ralenti en octobre 2026, progressant de 1,5% sur un mois, après une hausse de 1,8% en septembre. Cette décélération tient au ralentissement des prix des produits destinés au marché français ( 1,3% après 1,8%), tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs ont légèrement accéléré ( 2,1% après 1,9%).

Sur un an, la hausse des prix de production industriels s'est en revanche accentuée, atteignant 9,6% en octobre, après 8, % en septembre.

Hors énergie au sens large, les prix de production ont également accéléré, progressant de 0,3% sur un mois, après 0,2% en septembre, et de 3,4% sur un an, après 3,2% le mois précédent.