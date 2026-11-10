France : le taux de chômage se replie légèrement au 3e trimestre

Le nombre de chômeurs en France au sens du Bureau international du travail (BIT) a diminué de 47 000 au 3e trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 2,6 millions de personnes, soit un taux de chômage en repli de 0,1 point, à 8,2% de la population active.

L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le taux de chômage reste supérieur de 0,4 point à son niveau du 3e trimestre 2025 ( 150 000 chômeurs), mais demeure toutefois nettement inférieur à son pic de mi-2015 (-2,3 points).

Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,9 million souhaitent travailler sans être considérées comme chômeuses, car elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles : elles constituent le halo autour du chômage.