France-Le taux de chômage grimpe à 9,0% au T3

PARIS, 10 novembre (Reuters) - Le taux de chômage en France calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de près de deux points au troisième trimestre pour atteindre 9,0%, selon les données publiées mardi par l'Insee. Ce taux, qui prend en compte les données de la France entière hors Mayotte, s'élevait à 7,1% au T2. "La période du premier confinement, allant de mi-mars à mi-mai 2020, a entraîné, au sein des personnes sans emploi et souhaitant travailler, un net recul des démarches de recherche d'emploi et de la disponibilité pour travailler", souligne l'Insee. "Avec la levée du confinement, le taux de chômage a rebondi pour atteindre, sur l'ensemble du 3e trimestre 2020, un niveau supérieur de 0,7 point à celui observé un an auparavant." (Rédaction de Paris)

