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France-Le sommet Choose France 2026 va permettre de mobiliser €93 mds-Macron
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 10:14

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que 93 milliards d'euros d'investissements seront annoncés lors de la 9ème édition du sommet Choose France, qui ouvre ses portes ce jour au château de Versailles (Yvelines).

Aux côtés du fondateur et président de SoftBank, Masayoshi Son, Emmanuel Macron a précisé que cela représentait 71 annonces et la création de 15.600 emplois.

Dans le cadre du sommet Choose France 2026, le groupe japonais SoftBank a annoncé ce week-end qu'il allait investir 75 milliards d'euros en France dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, dont 45 milliards d'ici à 2031 dans les Hauts-de-France.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

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