Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Smic sera augmenté de 0,99% au 1er janvier, dit Elisabeth Borne Reuters • 16/12/2020 à 10:28









PARIS, 16 décembre (Reuters) - Le salaire minimum en France va être augmenté de 0,99% au 1er janvier, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Elisabeth Borne, selon laquelle cette revalorisation automatique sans "coup de pouce" va entraîner la "plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis les 10 dernières années". Jean Castex avait déjà prévenu en début de mois qu'il n'y aurait "vraisemblablement pas" de coup de pouce au Smic, conformément aux préconisations des conseillers économiques du gouvernement. Le Premier ministre avait alors estimé que l'augmentation du salaire minimum en 2021 serait en conséquence de 1% à 1,2%. "La hausse sera de 0,99%", a déclaré sa ministre du Travail mercredi sur LCI, précisant que cela ferait passer le Smic horaire brut de 10,15 à 10,25 euros, soit une augmentation d'environ 15 euros par mois. "Ça peut paraître peu", a admis Elisabeth Borne, qui devait soumettre cette proposition dans la matinée au conseil des ministres. "Il faut aussi avoir en tête qu'on a une inflation qui est proche de zéro et donc c'est la plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis les 10 dernières années." Dans ses dernières projections économiques publiées ce mois-ci, la Banque de France estime que l'inflation, harmonisée selon les normes européennes, sera cette année de 0,5%, comme en 2021, après 1,3% en 2019. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.