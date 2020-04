Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le seuil de contrôle des investissements étrangers abaissé à 10%-Le Maire Reuters • 29/04/2020 à 09:13









PARIS, 29 avril (Reuters) - La France va abaisser jusqu'à la fin de l'année à 10%, contre 25% actuellement, le seuil à partir duquel elle contrôle les prises de participation d'investisseurs non-européens au capital d'entreprises françaises stratégiques, a annoncé mercredi Bruno Le Maire, évoquant le contexte de la pandémie de nouveau coronavirus. Les entreprises de biotechnologie, par exemple celles qui travaillent à la recherche d'un vaccin contre le COVID-19, vont en outre être incluses dans ce décret sur les investissements étrangers en France, a précisé le ministre de l'Economie sur LCI. "Je vais demander à ce que pour une durée qui ira sans doute jusqu'à la fin de l'année 2020 le seuil de contrôle des investisseurs qui viennent prendre des parts dans une entreprise soit abaissé de 25% à 10%", a dit Bruno Le Maire. "Parce que dans cette période de crise, certaines entreprises sont vulnérables, certaines technologies sont fragilisées et pourraient être rachetées à bas prix par des compétiteurs étrangers." (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.