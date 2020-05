Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Sénat rejette le plan de déconfinement de l'exécutif Reuters • 04/05/2020 à 18:13









PARIS, 4 mai (Reuters) - Le Sénat a rejeté lundi soir le plan de déconfinement du gouvernement, qui prévoit une réouverture des commerces et une reprise progressive de l'activité économique à partir du 11 mai, sur fond d'interrogations et d'inquiétudes soulevées par la responsabilité des élus locaux dans la réouverture des écoles notamment. Six jours après avoir été validée par l'Assemblée nationale ( ), la "stratégie nationale de déconfinement" n'a été approuvée que par 81 sénateurs (89 contre) lors d'un vote consultatif marqué par l'absention du parti Les Républicains et une opposition de la gauche. (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.