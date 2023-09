France : le secteur privé se contracte, lesté par les services

(AOF) - Le secteur privé français s'est contracté plus que prévu en août, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46 contre 46,6 en juillet et un consensus de 46,6. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 47,1 à 46 entre juillet et août. Il était attendu à 46,7.