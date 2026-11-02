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France : le secteur manufacturier se contracte en octobre (PMI)
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 10:02

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Le secteur manufacturier français s'est contracté au début du 4e trimestre 2026, selon l'indice PMI S&P Global, qui est passé sous la barre des 50,0 points séparant la contraction de la croissance en octobre, pour s'établir à 49,5, contre 50,6 en septembre.

Ce repli de l'indice global, à peu près conforme aux attentes des économistes (49,3), s'explique principalement par les baisses de ses deux principales composantes, les nouvelles commandes et la production, les données de l'enquête signalant notamment le plus fort recul des ventes depuis juillet 2025.

"Le secteur manufacturier français peine à retrouver le chemin d'une croissance durable, et la forte dégradation de la demande enregistrée en octobre ne permet guère d'espérer une reprise dans les mois à venir", constate Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence.

De fait, les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à septembre et ont atteint leur plus bas niveau depuis douze mois. En outre, les taux d'inflation des prix d'achat et des prix de vente ont augmenté, tandis que des reculs de l'emploi, de l'activité d'achat et des stocks ont été observés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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