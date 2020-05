Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le sanctuaire de Lourdes va rouvrir ses portes samedi Reuters • 13/05/2020 à 12:56









PARIS, 13 mai (Reuters) - Le sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées), fermé le 17 mars en raison de l'épidémie de coronavirus en France, va rouvrir ses portes samedi et sera de nouveau en mesure d'accueillir les pélerins, a annoncé mercredi le recteur du site, Olivier Ribadeau-Dumas. Le sanctuaire de Lourdes, haut lieu de pèlerinage catholique, "rouvrira ses portes le samedi 16 mai après midi", écrit-il sur son compte Twitter. "Nous recommencerons à accueillir les pèlerins tous les jours de 14h à 18h dans le souci de la sécurité de tous. Cette réouverture est une grande joie et une source d'espérance." (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

