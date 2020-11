France : le reconfinement pèse sur l'activité dans le secteur privé en novembre, selon IHS Markit

(AOF) - En France, la première estimation (flash) de l'indice Markit/IHS d'activité des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier pour le mois de novembre est ressorti à 49,1, au plus bas depuis six mois. Les économistes tablaient sur 50,1 après 51,3 en octobre. Dans les services, l'indice s'est établi à 38, au plus bas depuis six mois, conformément au consensus après 46,5 en octobre. Enfin, l'indice composite, qui agrège l'industrie et les services, a atteint 39,9, au plus bas depuis six mois. Les économistes visaient 34 après 47,5 en octobre.